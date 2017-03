Il paradosso dello statuto della nuova associazione "Gianroberto Casaleggio"

Ieri la Stampa ha dato la notizia della nascita dell’“Associazione Gianroberto Casaleggio”, fondata dalla moglie del guru scomparso del M5s, Sabina, e dal figlio Davide (già a capo dell’Associazione Rousseau, la piattaforma per la “democrazia diretta” grillina). Lo scopo della nuova associazione, formalmente slegata dal M5s, è quello di “promuove attività culturali, sociali, digitali, artistiche, ricreative” in continuità con “i principi che hanno animato il pensiero e l’azione di Gianroberto Casaleggio”.

Nel primo incontro organizzato per l’8 aprile, l’anniversario della morte di Casaleggio, si parlerà di Futurologia: “Gianroberto studiava costantemente il futuro ed era particolarmente interessato all’abilità di immaginare scenari, anticipare nuove tendenze e modellare realtà future. Cioè a quel campo che viene descritto come ‘Futurologia’ e che lo ha sempre attratto”.

Il tema, quello di prevedere e immaginare il futuro, è molto complicato, ma in fondo è più semplice della procedura di iscrizione all’Associazione. Per iscriversi infatti bisogna accettare lo statuto, ma per leggere lo statuto bisogna essere iscritti: “Lo Statuto completo è disponibile agli iscritti”. Una sorta di Paradosso del Comma 22 (se non sapete cos'è cliccate qui). Insomma lo statuto bisogna immaginarselo, come il futuro.