Ecco tutti i deputati che sostengono Renzi alla segreteria del Pd

All'indomani del Lingotto e in attesa del voto alle Primarie del prossimo 30 aprile, Matteo Renzi può contare sul sostegno della maggioranza dei deputati del Partito democratico alla Camera, ovvero oltre il 66 per cento. Come dimostra il documento ottenuto in esclusiva dal Foglio, sono 190 i membri del gruppo parlamentare del Pd che hanno sottoscritto la mozione Renzi alla segreteria del partito.

