Crolla l’accusa a Penati. Cosa dicono quelli che lo scaricarono?

Roberto De Santis e Renato Sarno, l’imprenditore e l’architetto che erano stati indicati come i finanziatori illeciti di Filippo Penati nell’inchiesta sul “sistema Sesto” sono stati assolti con formula piena “perché il fatto non sussiste”. Ma se delle procure disinvolte non ci stupiamo più, torna in mente come Bersani scaricò il compagno di partito per paura del fango.