Crescono di ora in ora i sostenitori di Andrea Orlando in vista del congresso dei democratici. Fonti vicine al ministro hanno spiegato nei giorni scorsi che tra i parlamentari c'è il sostegno di 80 deputati e 30 senatori e che potrà contare sull'appoggio di una lista unica.

Il Foglio pubblica in esclusiva, grazie a fonti interne, un documento con i nomi di tutti deputati, senatori e parlamentari europei (di cui 83 deputati, 40 senatori, 8 parlamentari europei) schierati a sostegno del Guardasigilli. Come si può vedere a conclusione dell'elenco una breve annotazione spiega che 18 di loro sarebbero "in dubbio".

