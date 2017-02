Primarie il 30 aprile. Il Pd allontana le elezioni a giugno

Chissà se sarà veramente una buona notizia per il governo di Gentiloni. Di certo c'è che dopo la minacciata accelerazione di ieri, oggi il Pd ha fatto marcia indietro. Le primarie non si svolgeranno il 9 aprile, ma il 30. Una proposta di mediazione che dovrebbe evitare il voto anticipato a giugno. Di certo lo renderà tecnicamente molto più difficile. Praticamente impossibile.

Al punto che Piero Fassino, intervenendo durante la Direzione convocata per dare il via libera al regolamento del congresso, lo ha detto chiaramente: "Con le primarie il 30 aprile è chiuso il dibattito sul voto politico a giugno. Questo è positivo, è un elemento di rasserenamento e tranquillizzazione della situazione politica e del nostro dibattito interno. Non c'è nesso tra il nostro Congresso e la vita del governo Gentiloni, che non è un governo temporaneo e il Pd lo sostiene in tutti i passaggi. Non è all'ordine del giorno del Congresso né delle nostre scelte mettere in causa questo giudizio e questo calendario trancia la discussione".

L'iter Il vicesegretario Lorenzo Guerini ha spiegato che si è rispettato il regolamento delle precedenti primarie, con l'eccezione dei termini per l'iscrizione al Pd (che sono quelli validi per l'elettorato attivo) fissati come previsto al 28 febbraio.

Le candidature alla segreteria potranno essere presentate fino alle 18 del 6 marzo; la presentazione delle candidature nei circoli si farà dal 20 marzo al 2 aprile; le convenzioni provinciali si terranno il 5 aprile, la Convenzione nazionale il 9 aprile.

"Assegneremo a questo appuntamento - ha detto Guerini - la possibilità di una occasione per un approfondimento programmatico che vada oltre la presentazione delle candidature". La presentazione delle liste per le primarie si potrà fare entro il 10 aprile. Infine, per le primarie nazionali è previsto un contributo di due euro.