Emiliano partecipa alla direzione del Pd. La diretta

Potrebbe essere oggi il momento formale della scissione. Al Nazareno – mentre fuori dal portone si accalcano tassisti e ambulanti che cantano slogan contro il governo e il decreto Milleproroghe – si riunisce la direzione del Pd per nominare la commissione di garanzia che governerà la fase congressuale. Michele Emiliano sarebbe orientato a restare nel Pd, a quanto si apprende da parlamentari vicini al governatore pugliese ai quali ha spiegato che non si possono fare favori all’ex premier. L'orientamento è quello di condurre la battaglia nel partito e correre per la segreteria contro Matteo Renzi.

L’ex segretario sarà il grande assente. Prima di di salire sul volo per gli Stati Uniti, Renzi ha attaccato gli scissionisti nella sua e-news: “Per settimane intere gli amici della minoranza mi hanno chiesto di anticipare il congresso, con petizioni online e raccolte firme, arrivando persino al punto di minacciare ‘le carte bollate’”. Quando "finalmente abbiamo accolto questa proposta - aggiunge Renzi - ci è stata fatta una richiesta inaccettabile: si sarebbe evitata la scissione se solo io avessi rinunciato a candidarmi. Penso che la minoranza abbia il diritto di sconfiggermi, non di eliminarmi”.



"Vinca il migliore e poi chi vince ha il diritto di essere aiutato anche dagli altri: si chiama democrazia interna - prosegue il segretario uscente del Pd - l'alternativa è il modello partito -azienda. E sia detto con il massimo rispetto: a me non convince. Certo, è più facile essere guidati da un capo che decide da solo. Ieri un signore di Genova e uno di Milano - senza alcuna carica istituzionale - sono arrivati a Roma insieme e hanno spiegato ai rappresentanti di quella città che cosa fare e che cosa non fare nel governo del Campidoglio. Dall'altra parte accade che da vent'anni in una villa in Brianza si prendono le decisioni che riguardano la destra in Italia, senza la fatica di fare congressi o discussioni vere".



La minoranza pd conferma la decisione di non partecipare alla direzione e al congresso dopo la scelta di Emiliano di restare nel partito. E se per una parte della minoranza c’è irritazione per la scelta dell’ex governatore, Francesco Boccia, presidente della commissione Bilancio della Camera, in diretta a "L'Aria che tira", su La7 lo difende: "E oggi il problema sarebbe Michele Emiliano che avrebbe moderato i toni? Emiliano avendo a cuore le sorti del Pd, ricevendo centinaia di migliaia di mail e messaggi di militanti, sta provando fino all'ultimo istante a salvare il Pd. Con non poca sofferenza sta cercando da giorni di mediare con una persona che non ha mai voluto mediare e che, invece di partecipare all'ultima direzione dice di partire per gli Usa, perdendo un'altra occasione di confronto nel partito".