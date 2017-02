Scissione del Pd, forse ci siamo

Ci siamo, forse. Perché quando si parla di Pd e scissioni tutto può essere rimesso in discussione nel giro di poche ore. Ma stavolta la spaccatura interna ai Democratici appare più profonda del solito. Anzi, per dirla con Pier Luigi Bersani, "la scissione è già avvenuta tra la nostra gente. E io mi chiedo come possiamo recuperare quella gente lì".

Già, come recuperarla? Nel corso della Direzione nazionale Matteo Renzi ha provato a indicare la propria ricetta: congresso subito, sfida sulla leadership e poi tutti insieme a lavorare in vista delle elezioni che, a questo punto, difficilmente si terranno alla scadenza naturale della legislatura. Ma la cosa non è piaciuta alla minoranza che ora potrebbe decidere di andarsene altrove.

La scissione è meglio della malattia Nonostante le aperture Renzi ha mosso un passo verso una direzione che potrebbe avere un futuro: quello già intrapreso in Francia da Emmanuel Macron

"Io ieri - spiega Bersani - ho visto solo dita negli occhi. Qui non è questione di calendario, quella è una tecnica. Qui il problema è se siamo il Pd o il Pdr, il Partito di Renzi. Io da Renzi non mi aspetto nulla, ma chi ha buonsenso ce lo metta. Perché siamo a un bivio molto serio. Noi, come ogni partito normale, ce l’abbiamo un canale per discutere a fondo ed eventualmente correggere la linea politica o no? Chi ha buonsenso ce lo metta perché la questione è seria".

Quei litigi democratici a cui non siamo più abituati Renzi gioca la carta delle dimissioni e anticipa il congresso. Il voto è più lontano, forse. Minoranza in tumulto

Insomma per l'ex segretario "serve una riflessione politica. Da Renzi non me l’aspetto, dopo averlo sentito ieri, ma da quelli che stanno attorno a lui me l’aspetto. Il congresso si deve tenere a giugno. Diamoci un percorso ordinario. Facciamo il Congresso nei tempi ordinari, da qui a giugno mettiamoci alle spalle la legge elettorale, facciamo le amministrative, poi prepariamo bene il Congresso". Nel frattempo, però, la convocazione per l'Assemblea nazionale che dovrà decidere regole e tempi del congresso (oltre a prendere atto delle dimissioni di Matteo Renzi da segretario) è pronta. L'appuntamento dovrebbe essere per domenica a Roma. Ma Bersani avverte: "Non lo so se ci andremo. Non si è deciso niente. Stiamo aspettando se c'è qualche riflessione". E già c'è chi evoca i fantasmi del Congresso di Livorno del 1921.