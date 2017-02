Renzi alla resa dei conti nel Pd. Segui la diretta della direzione

Si riunisce la direzione nazionale del Partito democratico. Sul tavolo tanti temi fino a quando sostenere il governo Gentiloni, se approvare leggi elettorali omogenee per Camera e Senato, quando votare per amministrative, regionali siciliane, referendum sul lavoro e politiche. In questo quadro Renzi dovrà anche dire se intende lasciare la guida del partito oppure no. Le regole interne al partito prevedono che Renzi resti in carica fino all'8 dicembre 2017 (a quattro anni dalla nomina) ma se presentasse le dimissioni l'Assemblea del Partito democratico può eleggere un nuovo segretario per la parte restante del mandato o indire un congresso anticipato.