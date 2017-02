Le Pen dimostra che lo storytelling populista funziona. Gli europeisti prendano appunti

“Fin da quando ho memoria, ho sempre sentito un attaccamento viscerale, appassionato, al nostro Paese, alla sua storia. Amo la Francia, amo questa nazione millenaria che non si sottomette, amo questo popolo impetuoso che non rinuncia…”. Vedi alla voce storytelling politico. Il video di Marine Le Pen dimostra la bravura dei populisti nella comunicazione: il messaggio feroce sul “ripristino dell’ordine in Francia” si scioglie nella cinematografia, ma l’estetica del mezzo non diminuisce la potenza del messaggio ideologico, fieramente antieuropeista. I populisti, insomma, ci sanno fare. Sono efficaci. Gli europeisti, quelli che non cedono al facile irenismo di Bruxelles quale migliore dei mondi possibili, devono attrezzarsi. Devono trovare una loro narrazione.