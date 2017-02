Renzi cambiaverso un'altra volta: "Potrei non essere il candidato premier del Pd"

Una promessa, una minaccia, un tentativo, di certo l'ultimo, di placare gli animi dell'agitata minoranza del suo partito. Magari persino di recuperare un po' del consenso che gli è mancato in occasione del referendum costituzionale. Decidete voi. Fatto sta che Matteo Renzi lo dice con la sfrontatezza che lo ha sempre contraddistinto: "Potrei non candidarmi a premier".

Renzi sfida il partito del 2018 e apre alle primarie per andare a votare subito Il segretario concede alla minoranza del Pd la possibilità di competere per la leadership. Orfini: "Se c'è l'esigenza di ridiscutere con quale candidato andiamo alle elezioni, come chiede Bersani, possiamo organizzarci"

L'orizzonte, ovviamente, è quello di un possibile voto anticipato. Renzi sa che è partita una vera e propria caccia all'uomo. Una guerra che vede, un po' come accaduto lo scorso 4 dicembre, tutti in campo contro di lui. Vogliono fermarlo. E allora lui li sfida: o le primarie per la leadership e le urne, o il congresso del Pd (che in ogni caso) non verrà anticipato e si va ad elezioni nel 2018. "Se si celebra il congresso - spiega - si va all'anno prossimo, altrimenti si fanno le primarie. Non ho problemi a fare il congresso. Volevo farlo a dicembre ma me l'hanno impedito. E adesso lo invocano...ma lasciamo stare".

Assedio a Renzi Il partito del 2018 gioca di sponda con Bersani e Nap. Il leader Pd apre alle primarie. Basterà per votare?

Non manca, ovviamente, un mea culpa sul passato. "Ho avuto la possibilità di tirare un calcio di rigore con il referendum del 4 dicembre - prosegue l'ex premier - me lo hanno parato, anzi sono io che l'ho tirato malissimo. E adesso è cominciata una fase politica diversa". Da qui la consapevolezza sul suo futuro in politica: "Lo scenario della prossima legislatura imporrà probabilmente dei governi di coalizione. La prossima volta potrei non essere io il candidato del Pd a palazzo Chigi. Magari potrebbe toccare a Gentiloni o a Delrio".

La guerra dei settanta giorni Dall’Europa all’Italia. Come funziona la tempesta perfetta che punta a disinnescare Renzi e il partito del voto

"Il clima politico è cambiato nel paese - conclude - sono il primo a esserne consapevole. So bene che se anche ottenessi un grande risultato, un 37% dei voti o addirittura un 42%, non esisterebbero più le condizioni per avere un governo libero di fare le cose che ho in mente. Dunque è bene ragionare sui pro e i contro delle elezioni anticipate. Si vuole andare avanti? Siamo pronti, se si ritiene che serva. Con Gentiloni il rapporto è tale che ci diciamo tutto. E capisco che l'obiezione di presentarsi al G7 di fine maggio con un governo dimissionario non offrirebbe una bella immagine dell'Italia. Ma in Europa andrà comunque un governo dimissionario dopo qualche mese, con la manovra finanziaria alle porte". Insomma, perché non votare subito? Al partito del 2018 l'ardua risposta.