Berlusconi vede i rischi del protezionismo trumpiano ma apre alla distensione con Putin

Silvio Berlusconi ha rilasciato oggi un'intervista alla Stampa in cui ha affrontato diversi temi, su tutti quello della querelle col leader della Lega nord, Matteo Salvini, a proposito dell'attuale vuoto di potere nel centrodestra. Il Cav. si è detto "molto deluso" dall'astensione leghista durante il voto al Parlamento europeo per l'elezione a presidente di Antonio Tajani. "Non credevo", ha affermato il leader di Forza Italia, "che la Lega potesse essere indifferente nella scelta fra un candidato espressione del centrodestra e un esponente del Pd sostenuto da tutta la sinistra". "Faccio fatica a capire, ma non voglio polemizzare", ha precisato l'ex premier, "per me le ragioni dell'alleanza sono più importanti". Quanto agli attacchi che gli ha rivolto Matteo Salvini, Berlusconi li lega a un problema di leadership del leader leghista "Immagino che Salvini si stia ponendo un problema di leadership che è del tutto prematuro e che comunque non appassiona gli italiani. Sono ben altri, e più concreti, i temi ai quali bisogna dare una risposta: fisco, sicurezza, immigrazione, giustizia, infrastrutture. E comunque le leadership non si misurano sulle polemiche, ma sul consenso".

Berlusconi ha parlato al quotidiano di Torino anche di politica estera, in particolare dell'elezioni Donald Trump e dei suoi effetti sul nuovo ordine mondiale. Il Cav. si è detto molto preoccupato per ritorno all'isolazionismo degli Stati Uniti sotto Trump: "Sarebbe un grave errore per il mondo intero, ma anche per l'America", ha detto, "vedo tutti i rischi di un ritorno all'isolazionismo". L'ex premier però vede "con molto favore il ritorno", con Trump, "a una collaborazione con la Russia di Putin che per l'America e tutto il mondo libero deve essere un amico e un alleato, non certo un nemico".