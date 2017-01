Le istruzioni di D'Alema per liberarsi di Renzi

Come eliminare definitivamente Matteo Renzi istruzioni per l'uso. Autore del "manuale", illustrato con dovizia di particolari in un'intervista al Corriere della Sera, Massimo D'Alema. L'ex premier torna a parlare dopo il referendum del 4 dicembre. E oltre a intestarsi il ruolo di "vincitore" spiega quale deve essere la strategia dei prossimi mesi.

Prima e unica regola: basta Renzi. "So che ci porterebbe a perdere le elezioni - sottolinea -. Bersani ha detto giustamente che bisogna individuare un nuovo segretario del partito e un candidato del centrosinistra alla guida del Paese". Perché non nuovamente Matteo? "Non mi pare la persona adeguata. Ormai è chiaro che con Renzi non vinceremo mai. Tra lui e una parte del nostro mondo si è determinata una rottura sentimentale, difficilmente recuperabile".

Per far capire cosa rischia l'ex premier D'Alema cita il referendum sulla scala mobile quando "il Pci da solo conquistò il 45,7% di Sì" ma poi "alle Politiche successive andò sotto il 27". In ogni caso tutto si giocherà sulla riforma della legge elettorale. Renzi, spiega il lìder Maximo, "insiste sui ballottaggi; ma oggi il Partito Democratico è un partito isolato". E anche il proporzionale non garantisce un risultato certo: "Se la tendenza elettorale è quella che vedo, il Pd e Berlusconi non avranno i numeri per fare nessun governo".

Un momento di amarcord per rispolverare la "Lega costola della sinistra" e ricordare che "tra i primi tre presidenti di Regione ci sono i due leghisti, Zaia e Maroni". Uno movimentista (tendenza 5 Stelle) per invitare i compagni a "non deprecare il populismo cercando di delegittimare i nostri competitori politici" ma cercando di mettersi "in sintonia con il popolo".

E finale con la grande riforma della Costituzione che è lì, ad un passo da essere approvata. D'Alema aveva parlato di 5 mesi (secondo il countdown del Foglio mancano 138 giorni) ma qualcosa si è evidentemente inceppato. Indovinate di chi è la colpa? "L'esame non può cominciare perché il Pd non ha ancora scelto il nuovo presidente di commissione Affari costituzionali, al posto della Finocchiaro, nominata ministro". Maledetto Renzi.