Il tribunale salva Virginia Raggi, respinto il ricorso sul contratto con la Casaleggio associati

Virginia Raggi è salva. Il tribunale di Roma ha infatti respinto il ricorso presentato da Venerando Monello, l'avvocato esperto di diritto amministrativo iscritto al Pd, contro la candidatura del sindaco della Capitale. Al centro della vicenda il contratto privato sottoscritto con la Casaleggio Associati. Un documento che a detta del legale, come sanno bene i lettori del Foglio, presentava diversi profili di incostituzionalità (articolo 3, articolo 51, articolo 67, articolo 97) e che, complice la clausola che prevedeva una penale da 150 mila euro in caso di "tradimento", rendeva di fatto Raggi dipendente di una società privata. Secondo i giudici del tribunale civile non è così. Il contratto è pienamente valido e Raggi può rimanere al proprio posto.

Uno dei passaggi più interessanti dell'ordinanza è sicuramente quello in cui si legge che l'avvocato Monello, "in quanto soggetto estraneo al Movimento 5 Stelle e non sottoscrittore dell'accordo, non è portatore di un concreto interesse ad agire, giacché dalla rimozione del vincolo non potrebbe derivare alcun effetto nella sua sfera giuridica". Insomma, se fosse stato un eletto a presentare ricorso i giudici sarebbero dovuti entrare nel merito della domanda di nullità. E quindi si sarebbero dovuti esprimere sul regolamento interno al M5s che, secondo molti osservatori e giuristi, vìola l'articolo 67 della Costituzione che stabilisce il divieto di vincolo di mandato.

Nelle scorse settimane, sul Foglio abbiamo seguito e raccontato i dettagli della vicenda, provando a spiegare come dietro al giudizio che pendeva sul contratto di Raggi ci fosse la vera essenza dell’imbroglio grillino: la democrazia diretta come negazione della democrazia.

