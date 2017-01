M5s con Alde, gli iscritti grillini dicono Sì. Salvini: "Porte della Lega aperte"

I votanti grillini online hanno detto Sì, avallando il passaggio del M5s dagli euroscettici di Efdd, di cui fa parte l'Ukip dell'ex leader pro Brexit Farage, all'eurogruppo liberale di Alde (Europa delle libertà e della democrazia diretta). Come riporta il blog di Beppe Grillo, il 78,5 per cento degli iscritti, cioè 31.914 persone, si è espresso a favore, 6.444 hanno votato per la permanenza nell'Efdd e 2.296 per confluire nei non iscritti.





Il culto della democrazia digitale si sposa bene con le balle della post verità La difesa grillina dell’infallibilità della rete ci aiuta a capire cosa si nasconde dietro il mito della democrazia diretta: non l’evoluzione di un sistema democratico, ma una grande e clamorosa degenerazione

Per Matteo Salvini, la mossa del M5s è da leggersi come “uno scambio di poltrone: i cinque stelle voteranno” il candidato di Alde “come presidente del parlamento europeo, e in cambio avranno qualche poltrona e qualche presidenza di commissione in più. Per chi si presentava agli italiani come ‘la rivoluzione’ in Italia e in Europa è una misera fine”. Il segretario della Lega si dice dispiaciuto “per gli elettori dei cinque stelle in buona fede che pensavano di votare per un partito che voleva lasciare l'euro, bloccare l'Europa e bloccare l'immigrazione”. Per “qualche poltrona e qualche euro in più”, continua Salvini, “Grillo e i cinque stelle a Bruxelles stanno nel partito più europeista di tutti, quello sostenuto da Prodi e Monti che difende l'euro, le banche e l'immigrazione di massa”.

Chi si meraviglia che l'Alde accetta Grillo e M5s? Ha già accolto Di Pietro, Vattimo e Giulietto Chiesa. È in fase scie chimiche da un pezzo — Luciano Capone (@lucianocapone) 8 gennaio 2017

L'ingresso del m5s nell'Alde farebbe chiarezza: se il tuo gioco è demolire i grandi poli, sei destinato a incrociare i partiti anti sistema. — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) 8 gennaio 2017

Il leader del Carroccio sottolinea poi che “le porte della Lega sono aperte per tutti gli elettori M5s che in buona fede vogliono continuare a combattere questa Europa e questo euro. Noi siamo assolutamente convinti che senza il controllo della moneta l'Italia non riparte. Prima torniamo ad avere una moneta nostra e meglio sarà per l'Italia”.