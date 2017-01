Come stravolgere il senso di un articolo e vivere felici. Spiegato da Grillo

Divampa la questione fake news, con l’attacco dei 5 stelle al giornalismo italiano. Ma poco sotto il post incendiario di Beppe Grillo sul suo blog, quello dove propone un tribunale popolare per processare “le balle dei media”, compare un articolo nel quale il leader del M5s si pavoneggia di quanto scritto da Politico.eu. Il titolo recita: “Beppe Grillo uno dei 12 personaggi più influenti d'Europa nel 2017”. Peccato che il pezzo del quotidiano americano avesse tutt’altro taglio e l’influenza di Grillo nell’agenda politica europea fosse vista come decisamente negativa. Una traduzione corretta del titolo di Politico è infatti: “La sporca dozzina. 12 persone che – molto probabilmente – rovineranno il 2017”.

L’incipit dell’articolo originale, saggiamente censurato dal sacro blog, recita:

L’Europa ha attraversato un periodo di grande angoscia negli ultimi dodici mesi e per molti il 2016 è stato tra i peggiori anni per il continente dai tempi della guerra nei Balcani. Mentre entriamo in punta di piedi in questo 2017 non sembra esserci motivo di credere che gli eventi prenderanno una piega migliore. Quindi in questo spirito malinconico POLITICO vi presenta una dozzina di personaggi che vi faranno venir voglia di rimanere a letto, con le coperte saldamente tirate sopra la vostra testa tremante.