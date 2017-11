Vi sembra di averla già vista, questa foto: no, non è lei. L’ho fatta io ieri a Zakho, la cittadina curda al confine con la Turchia, dov’ero andato a vedere se fosse vero che gli iracheni avevano preso il valico di Ibrahim Khalil, o se fosse ancora in mano ai peshmerga. Era ancora in mano ai peshmerga.