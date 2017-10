Da Kirkuk a Erbil di corsa, per avvolgersi nella bandiera curda

Be’, l’hanno corsa la maratona a Erbil. Non erano 5 mila, come l’anno scorso, erano 1.600, ma l’hanno corsa. Non i 42 km regolari, solo i 10 e i 5, ma li hanno corsi. Amal Khidir, una ragazza di Kirkuk, ha dovuto fare un giro lungo per arrivare, perché la strada da Kirkuk a Erbil è chiusa, ma è arrivata, ha corso, è arrivata prima. Si è avvolta nella bandiera curda. A Kirkuk, ha ricordato, la mettono sotto i piedi, ci passano su con le camionette. Poi è tornata a Kirkuk.