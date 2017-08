Scrivo mentre è in corso una protesta dei detenuti del don Bosco di Pisa, la galera in cui vissi. La scintilla è stata il suicidio di un ventunenne di nazionalità tunisina. Misurerò il commento: la condizione del carcere pisano non è il frutto dell’incuria. E’ un capolavoro premuroso: si è operato con cura, metodicamente, per fare del carcere di Pisa un luogo in cui non cresca più l’erba.