Quando mi sono innamorato di Jeanne Moreau

Qualche volta succede di ricordare il momento esatto in cui ci si è innamorati. Catherine è seduta e si tiene un ginocchio più alto tra le mani. Arrivata al secondo ritornello sbaglia e canta: “On s’est retrouvés, on s’est séparés, / Puis on s’est réchauffés”. Allora con un giro delle mani avvisa che ha invertito le parole, che andavano così: “On s’est retrouvés, on s’est réchauffés, / Puis on s’est séparés”. Bell’errore, del resto. Quanto a me, è in quel momento che mi sono innamorato.