Perché bisogna fissare la data della liberazione di Mosul

Mi è successo di tornare a Mosul nel giorno stesso in cui dal governo iracheno viene dichiarata la “vittoria” sullo Stato islamico. Le vittorie qui non sono definitive né complete e altre guerre incombono. Né si può immaginare qualcosa che somigli alle immagini di un 25 aprile. Ma una data bisogna comunque fissarla, per festeggiarla nei calendari a venire, e saltare un giorno di scuola, quando le scuole saranno riaperte.