I giovani europei di Raqqa e quelli di Amburgo

Senza prenderla troppo sul serio, si capisce, ma così, tanto per stimolare un esercizio mentale di sette minuti, si può avanzare l’interrogazione su che cosa unisca (o su che cosa divida, a piacere) i giovani europei di seconda o terza generazione che vanno a Raqqa ad arruolarsi nei ranghi del Califfato dai giovani europei di quinta o undecima generazione che vanno a mettere a fuoco Amburgo. No, non suggerisco davvero di stilare un elenco ragionato delle differenze, va da sé. Suggerirei solo l’eventualità di immaginare che ogni nuova generazione sia a modo suo una seconda o terza generazione.