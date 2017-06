Dopo aver conquistato e perso sulla terra, il Califfato vorrà il cielo

Mosul è questione di giorni, benché il costo resti alto. Raqqa non aspetterà molto di più. Poi resteranno alcuni conti territoriali minori, in Siria e in Iraq, anche impegnativi, come Hawijia, ma la partita dello Stato islamico, nella forma che ha preso nel giugno del 2014 con la proclamazione del Califfato, è vicina a chiudersi: tardi, comunque. Oggi vorrei avventurarmi in una riflessione per la quale non ho alcuna preparazione: pensieri alla portata di chiunque abbia seguito con sufficiente angoscia...

