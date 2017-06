Ci sono notizie che chiamano gli umani alla pena per altri umani. Ci sono modi di dare notizie che rendono inevitabile uscire da sé, per così dire. “La furia del toro uccide il celebre torero Fandino”. Si piange per Fandino, ma si immagina un titolo: “La furia del torero uccide il celebre toro…”.