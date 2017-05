Scusate la pedanteria, ma ho contato le firme in calce all’appello per un referendum romano che apra alla concorrenza il trasporto pubblico, sul Foglio di ieri: almeno a stare ai nomi propri, sono 66 uomini e 7 donne. Non direi che abbia a che fare col merito dell’appello, penso che la proporzione sarebbe più o meno la stessa per un appello che propugnasse il programma opposto. Ora è vero che non c’è più destra e sinistra né uomini e donne, come diceva san Paolo, ma forse un po’ si è esagerato.