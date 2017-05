Cosa sta succedendo in medio oriente

Vorrei ricapitolare qualcuna delle notizie rilevanti dal fronte mediorientale, dove si dice anche che le operazioni dentro Mosul ovest abbiano fatto consistenti progressi. Dunque: Trump ha confermato il programma di armamenti ai curdi siriani in vista della riconquista di Raqqa, dando un altro grosso dispiacere a Erdogan. Se la decisione non fosse arrivata subito prima del siluramento di Comey, si comincerebbe a dubitare del rischio che Trump ne azzecchi parecchie. I curdi siriani hanno per la prima volta ammesso pubblicamente, secondo il Guardian, di non considerare più un’utopia la possibilità di arrivare fino al mare Mediterraneo, dando un grossissimo dispiacere a Erdogan, e uno meno vistoso ai confratelli curdi iracheni, il cui petrolio e il cui gas sboccano nel mare Mediterraneo attraverso la Turchia. La Turchia ha annunciato di voler costruire un muro al confine con l’Iraq, cioè con il Kurdistan iracheno, per bloccare i movimenti transfrontalieri del Pkk, il partito dei lavoratori curdo che il regime turco e molti suoi tradizionali alleati dichiarano terrorista. Intanto Pdk e Puk, i due maggiori partiti curdi del Krg, il governo regionale curdo provvisoriamente iracheno, col dissenso concorrenziale dei partiti minori, dichiarano di avere ormai concordato di tenere il referendum sull’indipendenza.