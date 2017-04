Franz Kafka nel ricordo di Max Brod

Max Brod fu criticato molto, e ingiustamente, per aver approfittato del suo amico Franz Kafka. Basterebbero i due ricordi che Brod ha messo su una paginetta della sua biografia di Kafka a meritargli perpetua gratitudine. Il primo: “Egli / Franz / venne una volta da me nel pomeriggio (allora stavo ancora coi miei genitori) e poiché entrando svegliò mio padre che dormiva sul divano, invece di scusarsi disse con immensa dolcezza alzando le braccia come per scolparsi e attraversando la stanza in punta di piedi: ‘Scusi, mi consideri un sogno’.” Il secondo: “Una volta andò con la mia amica a vedere l’acquario di Berlino. Vedendo i pesci nelle vasche luminose disse: ‘Adesso posso guardarvi tranquillamente, non vi mangio più’. Era il periodo in cui era diventato rigorosamente vegetariano”.