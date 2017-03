Tale Mala Ali Kalak, “guaritore in nome di Dio”, ha dichiarato che Donald Trump è posseduto, e fin qui, direte. Ma ha garantito di poterlo liberare dei cattivi spiriti bastonandolo sotto la pianta dei piedi. Se no, ha ammonito, Trump impazzirà del tutto o sarà ucciso prima della fine del mandato. Il “guaritore” è piuttosto noto, e le autorità sanitarie curde hanno ripetutamente messo in guardia dalle sue profferte. Cura il cancro dando da bere urina di cammello mista a latte e pezzi di tovaglioli. Dice che una moltitudine di Jinn Maligni ha invaso l'aria irachena e siriana, compreso Lucifero. Per questo, ha spiegato, i governi e i partiti non riescono a mettersi d’accordo e si scindono.