Siriani in fuga verso la Svezia. Attraverso il Sudan

La benemerita agenzia curda Rudaw informa che “si è aperta una nuova via alla fuga dei siriani verso la Svezia: attraverso il Sudan”. Se avete qualche esitazione, apritevi davanti una carta geografica e congiungete i tre punti: Siria, Sudan, Svezia. Oppure cercate su Google: distanza aerea da Aleppo a Khartom, km 2.359; distanza in linea d’aria Khartum-Stoccolma, km 5.040. C’è anche il calcolo del percorso Khartum-Stoccolma per via di terra, dal Sahara, per il caso che siate una madre siriana senza i soldi per l’aereo: km 10.502,6, e 139 ore, se avete un buon Range Rover e tirate diritto. Se no, inshallah: mesi, anni, forse mai. La spiegazione di una simile pazzia è che il Sudan non chiede un visto d’ingresso, e la Svezia ha accettato di esaminare le domande d’ingresso nella sua ambasciata di Khartum. Rudaw riferisce le parole di una madre che aspetta in Sudan: se avessi immaginato che cosa avremmo patito qui, sarei rimasta in Siria. L’Ufficio per l’Immigrazione svedese valuta che da questa via arriveranno in Svezia 24 mila profughi siriani.