Antisemitismo da dizionari

Ieri un giovane interlocutore curdo che prova ad arrangiarsi con l’inglese, come me del resto, a un certo punto mi dice di un suo collega di lavoro che è “jew”. Jew? – chiedo stupito, perché il contesto non gli si adatta. Vuole dire che è molto attaccato ai soldi, dice. Voleva dire avaro. Qualcuno gli ha detto che si dice così. Non si dice così, obietto, e provo a spiegargli perché. Gli consiglio di tradurre “mean”, o “niggard”. Più tardi controllo il dizionario italiano-inglese, alla voce Avaro. Il dizionario italiano-inglese WordReference.com, largamente consultato, recita: “Avaro (agg) (tirchio, spilorcio, taccagno) mean, cheap, stingy, miserly, avaricious”. E più sotto, nelle esemplificazioni: “avaro found in these entries: ebreo – pidocchio – pitocco – taccagno – tirato – tirchio”. “Ebreo” è la prima entry, magari solo per l’ordine alfabetico. (Verificate, per favore. Presto, perché spero che la mia segnalazione faccia cancellare questa spicciola infamia).