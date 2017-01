Mi dispiace molto che si sia tornati a discutere di idratazione e nutrizione. Si tratta, vorrei dire al cardinale Bagnasco e alla posizione presa dal Foglio, della piccola differenza lessicale fra assistita e forzata. Come si può essere contrari all’alimentazione assistita? Come si può essere favorevoli all’alimentazione forzata? L’argomentazione del Foglio (se si vuole si muore prima, senza aspettare di morire di sete) è un cavillo piuttosto spinto. Terapia o no (certo che lo è) l’idratazione contro la volontà è una caritatevole variante di waterboarding, cui si deve poter dire: Preferirei di no.