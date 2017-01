A modo mio o come d'abitudine?

Dunque Donald Trump ha deciso di inaugurare la sua presidenza con la colonna sonora di My way. Per sottolineare che lui ha vinto a modo suo, e che finalmente si passa al protezionismo. Chissà se troveranno il coraggio di avvertirlo che My way è la versione americana (di Paul Anka) della “Comme d’habitude” di Claude François. Claude François, capito? Il grande autore di Piange il telefono.