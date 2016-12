Presepe in terracotta per Natale

Ci saranno anche posti scemi in cui non si fa il presepio per non offendere la sensibilità eccetera. Stamattina sono andato a Firenze e in piazza del Duomo ho trovato queste terracotte, pezzi unici fatti a mano, a tutto tondo, da Luigi Mariani, della storica fornace Mariani dell’Impruneta – che è, modestia a parte, il mio comune di residenza. Magari l’avete già visto tutti, perché è lì da 15 giorni e ci rimarrà fino all’Epifania. Bello, no?