L’anatema del solidarista collettivo: non paghi ancora abbastanza! 

L’on.le Presidente della Camera dei Deputati, dott.ssa Laura Boldrini, ci perdonerà se abbiamo colto al volo l’occasione ghiotta, fornitaci dall’intervista che ha rilasciato qualche giorno fa al quotidiano La Stampa, per intraprendere un viaggio fra le pagine del variopinto catalogo del “solidarista collettivo”. Un sottoinsieme della più ampia categoria del cittadino peninsulare a vario titolo socialmente impegnato che imperversa oramai per ogni dove.

Ne fa parte lo stesso Presidente della Camera che ha reclamato dalle colonne del giornale torinese la destinazione di maggiori risorse per il reddito d’inclusione. Quelle attualmente previste non sono ancora sufficienti.

Vi si possono annoverare anche coloro che sprizzano indignazione per la troppo minima miseria dello 0,2% del PIL con il quale l’Italia pensa di affrontare le politiche migratorie o il costituzionalista keynesiano che propone la panacea a portata di mano per l’attuale collasso del sistema universitario: l’aumento degli stipendi per i docenti di ogni ordine e grado.

Fra le pagine del catalogo possiamo rinvenire anche l’effige del sindacalista paonazzo che a reti unificati sbraita per richiedere maggiori risorse da destinare alle politiche del lavoro, agli ammortizzatori sociali e al reddito di cittadinanza, e la figura pulita (quasi charmant) del politico movimentista, a vocazione perennemente minoritaria, che rivolto alle nostre coscienze ci ricorda che uno Stato sociale degno di questo nome debba farsi carico di una casa per tutti, un lavoro per tutti, una scuola per tutti, una previdenza per tutti.

Ogni tanto fa capolino il giornalista free lance che con sprezzo del pericolo documenta guerre, disastri naturali, carestie e pestilenze e ci rammenta che i denari che utilizziamo per “stabilizzare” il globo di certo non possono ancora bastare.

A cicli storici intermittenti s’intromette poi fra le pagine del già nutrito schedario anche l’investitore sfortunato che però vuole passare per risparmiatore tutelato e nella lenzuolata colorata comunica a favore di telecamera che lui aspetta di essere risarcito dalla cosiddetta collettività.

L’anatema è sempre lo stesso ed è rivolto a chi, fra mille fatiche e difficoltà, produce quel prodotto che serve per sbarcare il lunario, l’interno lordo, e lo divide ogni santo giorno con il socio pubblico che lo accoglie a braccia aperte per insaccarsi il suo 50 (e più) per cento, promettendo di restituirgli oro e consegnandogli in verità il solito maleodorante letame. L’anatema è sempre lo stesso: non paghi ancora abbastanza!