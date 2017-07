L'euforia da auto elettrica e la profezia eccessiva da "fine del petrolio"

Roma. Il 2040 per il governo francese. Il 2025 per quello norvegese, così come per il parlamento olandese. Sono i termini, non ancora tradotti in legge, che alcuni paesi europei indicano come stop alla vendita di auto a benzina e diesel. E mentre anche Roma presenta il gran premio di FormulaE del 2018 per bolidi elettrici, come quelli di Audi, fioccano le previsioni di un futuro della mobilità tutta elettrica e “sostenibile”, con l’addio al petrolio e ai suoi derivati....

