[Che cosa sa fare l'Italia? Quali sono le nostre eccellenze? Il Foglio, in collaborazione con la Fondazione Edison, ha deciso di raccontare, a puntate, l'Italia che non solo ce la fa ma che rappresenta un esempio per tutto il mondo. Ogni giorno una breve storia di un'eccellenza di cui andare orgogliosi. Qui vi spieghiamo il senso della nostra iniziativa. Qui trovate tutte le “puntate” delle nostra inchiesta].

L’Italia è il secondo paese al mondo per bilancia commerciale nel settore medicamenti, contenenti antibiotici, sotto forma di dosi per la vendita al minuto, con un surplus con l’estero nel 2016 di 681 milioni di dollari, dietro all’India. Nel 2016 l’Italia ha esportato medicamenti, contenenti antibiotici, sotto forma di dosi per la vendita al minuto per 1.058 milioni di dollari con un import di 377 milioni di dollari. I principali paesi di destinazione dell’export italiano di medicamenti, contenenti antibiotici, sotto forma di dosi per la vendita al minuto sono: Stati Uniti (190 milioni di dollari), Francia (124 milioni di dollari), Belgio (123 milioni di dollari), Germania (91 milioni di dollari), Russia (52 milioni di dollari).

(In collaborazione con Fondazione Edison)