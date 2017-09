Macchine per imballaggio

L’Italia è il primo Paese al mondo per bilancia commerciale nel settore “Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci”, con un surplus con l’estero nel 2016 di 2.296 milioni di dollari, davanti alla Germania. Nel 2016 l’Italia ha esportato “Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci” per 2.427 milioni di dollari con un import di 131 milioni di dollari. I principali paesi di destinazione dell’export italiano di “Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci” sono: Stati Uniti (207 milioni di dollari), Francia (143 milioni di dollari), Germania (140 milioni di dollari), Polonia (132 milioni di dollari), Regno Unito (108 milioni di dollari).

“Macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci”. Bilancia commerciale in milioni di dollari (anno 2016). Fonti: Onu, International Trade Center, Eurostat, Istat

(in collaborazione con la Fondazione Edison)