Ecco chi vincerà gli Oscar, secondo Mariarosa Mancuso

Il musical romantico diretto da Damien Chazelle ha raggiunto il record di nomination detenuto alla pari da Eva contro Eva e Titanic: La La Land è in corsa per gli Oscar più ambiti: miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura originale. I due protagonisti, Emma Stone e Ryan Goslin, sono stati nominati come migliori attori. Goslin competerà per gli Oscar con Casey Affleck (Manchester by the Sea), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Andrew Garfield (La battaglia di Hacksaw Ridge) e Denzel Washington (Barriere). Come migliori attrici sono state nominate, oltre alla Stone, Ruth Negga (Loving), Isabelle Huppert (Elle), Natalie Portman (Jackie) e Meryl Streep (Florence). In corsa come miglior film figurano Arrival, Barriere, La battaglia di Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Animali Notturni, Lion, Manchester by the Sea e Moonlight, oltre La La Land. Per la miglior regia concorrono Damien Chazelle, Berry Jenkins, Denis Villenueve, Kenneth Lonergan, Mel Gibson. L'italia spera in Fuocoammare

di Gianfranco Rosi candidato nella cinquina dei migliori film documentari.