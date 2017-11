Whatsapp down: l'app non funziona in varie parti del mondo

Nella mattinata di oggi, venerdì 3 novembre, Whatsapp non funziona. Da poco dopo le 9, in particolare, l'app di messaggistica istantanea è down: decine di migliaia di persone fanno notare che non è possibile inviare né semplici messaggi di testo né tantomeno file multimediali. Per il momento sul blog ufficiale di Whatsapp non ci sono commenti di alcun tipo, ma su Twitter, come avviene spesso in questi casi, #whatsappdown è uno dei trend del momento. E l'ironia degli utenti, manco a dirlo, è il filo conduttore.

Passano più di 20 secondi così, la prima cosa che ti viene da fare è controllare su Twitter. #whatsappdown pic.twitter.com/jERuoGvXuC — Giuseppe? (@giuseppe_ferrar) 3 novembre 2017



A quanto pare il problema non riguarda solamente l'Italia. Il sito indipendente DownDetector, che tiene traccia delle segnalazioni sui social a proposito di malfunzionamenti, fa sapere che i disagi si stanno verificando in vari paesi europei e in alcune zone dell'Asia, dalla Malesia a Singapore, dal Pakistan all'India, senza risparmiare nemmeno il Sudafrica.