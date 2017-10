Venerdì 27 ottobre sarà una giornata molto complicata per chi deve spostarsi con i mezzi pubblici. Al pari della giornata campale di venerdì 16 giugno, lo sciopero sarà su scala nazionale, come si apprende anche dalla pagina dedicata sul sito del ministero dei Trasporti. In buona sostanza, autobus, treni e anche aerei funzioneranno a singhiozzo. I sindacati Cub, Cobas, Sgb, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil hanno proclamato lo stato di agitazione “contro il liberismo, privatizzazioni, liberalizzazioni e per cambiare il sistema che genera disuguaglianze salariali, sociali, economiche, di genere e verso i migranti”, si legge testualmente sul sito della Confederazione unitaria di base. Cambiano le sigle sindacali, ma le istanze sono più o meno sempre le stesse: Uiltrasporti, ad esempio, fa sapere che “i lavoratori di Enav sciopereranno per chiedere ad alta voce che i propri diritti siano garantiti” in materia di rinnovo del contratto collettivo, mentre Sgb, il Sindacato generale di base, vorrebbe “abolire la legge Fornero” e garantire la “pensione a 60 anni o con 35 anni di contributi”.







A Roma, dalle 10.30, si terrà una manifestazione presso il ministero dello Sviluppo Economico. Atac, poi, rende noto che “l'agitazione interesserà bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo e i bus periferici della Roma Tpl. Saranno comunque in vigore le fasce di garanzia: servizio assicurato fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20”. Anche Ama Roma aderirà allo sciopero, ma assicura “servizi minimi essenziali e prestazioni indispensabili: Pronto Intervento a ciclo continuo; incenerimento rifiuti ospedalieri; raccolta pile, farmaci e siringhe abbandonate; pulizia mercati; raccolta rifiuti prodotti da Case di cura, Ospedali, Caserme, ecc.”.



Grossi problemi in vista anche a Milano. Sul sito di Atm, Azienda trasporti Milano, viene comunicato che “l’agitazione è prevista dalle 8.45 alle 15.00 e dalle 18 al termine del servizio per l’esercizio di superficie. Per la metropolitana lo sciopero è previsto nella sola fascia pomeridiana dalle 18 al termine del servizio”. Per quanto riguarda Torino, la Gtt ha annunciato che lo sciopero sarà di 4 ore con fasce orarie diverse in base ai mezzi interessati. A Firenze l'Ataf aderirà allo sciopero generale garantendo le fasce tra le 6 e le 9 e tra le 12 e le 15. A Genova, invece, niente trasporto pubblico tra le 11.45 e le 15.45, mentre alcuni lavoratori salteranno l'interno turno.





Alta probabilità di disagi anche per chi dovrà spostarsi in aereo. L'Enav fa riferimento a uno sciopero di 4 ore tra le 13 e le 17. Inoltre si parla di due scioperi locali su Fiumicino e su Brescia.