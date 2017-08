Ritardi questa mattina agli aeroporti di Milano. “Causa agitazione sindacale spontanea del personale di terra si stanno verificando disservizi e ritardi su Malpensa. Seguiranno aggiornamenti”, si legge sull'account Twitter ufficiale Milan Airports. L'agitazione, cominciata intorno alle 6, non era annunciata, dunque non mancano i disagi per check-in e imbarco bagagli: nello scalo si sono formate diverse code, anche perché il primo giorno di agosto per ovvi motivi è denso di partenze. Alcuni voli sono slittati anche di una trentina di minuti.

A Linate, invece, “ancora code al check-in, ritardi, ma la situazione si sta normalizzando”. Un utente, però, non è dello stesso avviso: “Mica tanto normalizzando! Oltre 1 ora di ritardo per andare a Roma e ancora sulla pista!”, scrive in risposta al tweet di Milan Airports.

La protesta si è tradotta in un’assemblea spontanea, tra le 5 e le 7, dei dipendenti delle aziende che si occupano dei servizi di terra. Il motivo è l’esito negativo dell’incontro di ieri alla prefettura di Varese: la società Ags, che ha in carico alcuni servizi aeroportuali, intende subappaltare parte del lavoro a una cooperativa, scenario non gradito ai dipendenti.