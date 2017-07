Tempesta in Arizona, ci sono diversi morti

Sono almeno nove, tra cui sei bambini tra i 2 e i 13 anni, le vittime di una violentissima tempesta che si è abbattuta sulla Tonto National Forest in Arizona, negli Stati Uniti. L'Arizona Daily Sun, un giornale locale, ha scritto che manca all'appello un ragazzino di 13 anni, attualmente disperso, dunque il bilancio della tragedia potrebbe peggiorare. Le autorità sperano di trovarlo con l'ausilio dei cani e di un elicottero.

Viewer Jack Lloyd sent us this picture of the flash flooding at the Cold Springs Swimming Hole Saturday, search is still active. #abc15 pic.twitter.com/htQF6HGU33