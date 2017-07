Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio di ieri a Roma in zona Laurentina, all'incrocio con via Cristoforo Colombo. Ad andare in fiamme un deposito edile: le fiamme, originatesi nella parte centrale della struttura, si sono propagate in pochissimo tempo, probabilmente a causa della presenza di vernici e altro materiale infiammabile. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco, oltre alla polizia.

Roma continua a bruciare #incendioroma in questo momento zona laurentina-colombo pic.twitter.com/lvJrytChLZ — dvfabiana (@dvfabiana) 6 luglio 2017



I dipendenti della struttura si sono allontanati in tempo e non risultano feriti o intossicati, anche se dal deposito si è sollevata una densa colonna di fumo nero, visibile anche a distanza di qualche chilometro. La polizia municipale ha chiuso al traffico via di Vigna Murata, da via Ardeatina a via di Tor Carbone, fino a quando i vigili del fuoco non hanno terminato le operazioni di spegnimento.