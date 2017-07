Per la giornata di domani, giovedì 6 luglio, i sindacati Usb lavoro privato e Faisa Confail hanno indetto uno sciopero nazionale dei lavoratori autoferrotranvieri, inizialmente previsto per sabato 26 giugno ma poi rimandato per il volere del ministero dei Trasporti. L'agitazione mira a “difendere il diritto dell'esercizio di sciopero, contro la politica delle privatizzazioni,le norme per la riorganizzazione dei servizi pubblici locali e delle aziende partecipate che prevedono fusioni, chiusure/liquidazioni, con un esubero di personale previsto di oltre 300.000 lavoratori, prevedendo l’applicazione anche ai dipendenti delle partecipate le norme relative agli ammortizzatori sociali, così come ridisegnati dal Jobs act, insieme alle regole sulle crisi d’impresa e legge fallimentare, con una parificazione alle società private”.





Lo stop dei servizi di trasporto pubblico durerà quattro ore, con modalità diverse per le varie città. Trenord ha comunicato lo stop dalle 9 alle 13, senza intaccare, dunque, le fasce di garanzia. A Milano sciopero dell'Atm dalle 18 alle 22, mentre a Roma ci saranno orari diversi, come si legge sul sito di Atac: gli aderenti al sindacato Sul si fermeranno per 24 ore, mentre Usb e Faisa Confail prevedono un'interruzione rispettivamente dalle 11 alle 15 e dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il servizio sarà garantito sino alle 8.30 e dalle 17 alle 20, mentre i bus notturni e della linea 913 verranno fermati questa notte.





A Torino, il Gruppo torinese dei trasporti (Gtt) fermerà le linee urbane e suburbane tra le 18 e le 22 e le autolinee extraurbane tra le 18.35 e le 22.35. In più si fermeranno per 8 ore le linee servite dall'azienda Ca.Nova. In Emilia-Romagna occhio allo stop dalle 11 alle 15 per i bacini di servizio di Bologna e Ferrara e per quello delle ore 14-18 di moltissime linee dei servizi ferroviari Tper. A Napoli niente bus tra le 9 e le 13.30.