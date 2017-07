Morto in un incidente Cristiano Lucchinelli, figlio dell'ex pilota Marco

Cristiano Lucchinelli, figlio 36enne dell'ex pilota Marco Lucchinelli, campione del mondo 1981 nella classe 500 su Suzuki, è morto ieri sera in un incidente stradale. La tragedia è avvenuta intorno alle 20 a Poggio Piccolo, una frazione industriale di Castel Guelfo, in provincia di Bologna: Cristiano Lucchinelli stava viaggiando in moto quando si è scontrato con una Range Rover, che secondo le prime ricostruzioni stava svoltando a sinistra senza dare la precedenza.





Dopo l'incidente la vittima è caduta finendo contro un muretto. L'uomo alla guida dell'auto, un 48enne, è stato denunciato dai carabinieri per omicidio stradale proprio per non aver concesso la precedenza. Poche ore fa Marco Lucchinelli ha pubblicato una foto sulla sua pagina Facebook per ricordare il figlio.







Cristiano Lucchinelli, che avrebbe compiuto 37 anni la prossima settimana, abitava insieme al padre, alla madre Paola e alla sorella in una casa della Valsellustra, sempre nel Bolognese. Con il padre, attuale commentatore per Sky, e con l'ex pilota Fausto Ricci, gestiva la Lucchinelli Experience, che organizza corsi di guida in pista e su strada sia per professionisti sia per motociclisti amatoriali.





Marco Lucchinelli, 63 anni, vinse il mondiale di motociclismo nella categoria 500 in sella alla Suzuki nel 1981, 36 anni fa. Un anno più tardi il passaggio alla Honda. Nel maggio 1982 una caduta mentre correva ad alta velocità gli causò la frattura dello scafoide della mano e delle contusioni al piede, e in quell'occasione rischiò di uccidere diversi spettatori. Le sue ultime gare risalgono al 1995, quando affrontò il campionato europeo Supersport in sella a una Ducati. Lucchinelli è stato anche il primo motociclista a cantare al Festival di Sanremo nel 1982.