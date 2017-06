San Pietro e Paolo: gli eventi di oggi a Roma

Oggi, giovedì 29 giugno, è la festa di San Pietro e Paolo, patroni di Roma. Oltre alle celebrazioni religiose nella basilica di San Paolo, sono previsti momenti di intrattenimento nell'area circostante tra giochi, sport e stand. Ci sarà anche l'infiorata, il tradizionale evento con 400 anni di storia: in piazza Pio XII oltre mille maestri fiorai provenienti da diversi paesi del mondo. La rassegna si fonda sulla tradizione di donare quadri floreali a San Pietro e Paolo davanti alla basilica.



Alle 21.30 è prevista La Girandola, il classico spettacolo con i fuochi d’artificio a piazza del Popolo che negli anni precedenti si teneva nelle terrazze di Castel Sant'Angelo. Un'ora prima, invece, spazio all'esibizione della banda del Reggimento dei Lancieri di Montebello, con una rappresentanza a cavallo. Inevitabili le stringenti misure di sicurezza, con l'ingresso vietato nell'emiciclo del Pincio a piazza del Popolo.



Nell'area transennata sosteranno due ambulanze e due presidi tecnici. In più sarà impiegato un contatore di persone ai varchi di entrata del pubblico. Su via del Corso verranno realizzati itinerari per consentire in maniera ordinata afflusso e deflusso, con transennamenti verso la metà della strada e alla fine, in zona Porta del Popolo. Vietati i contenitori in vetro e lattine: il sindaco Virginia Raggi ha firmato un'ordinanza che stabilisce per chiunque il divieto del trasporto di bevande. Impegnati diversi volontari della protezione civile di Roma e dei carabinieri in congedo.