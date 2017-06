Svolta nelle indagini per l'omicidio di Pietro Sanna, l'italiano di 23 anni trovato morto a Londra lunedì: ieri è stata arrestata una donna. Nel dare la notizia, Scotland Yard non fornisce ulteriori dettagli, ma potrebbe trattarsi della coinquilina, la prima a lanciare l'allarme alle 11.40 dell'altro ieri e che poi aveva fatto perdere le sue tracce. La donna adesso si trova in stato di fermo nella stazione di polizia di East London. Pietro Sanna è stato ucciso a coltellate nella sua casa del quartiere Canning Town, nella zona orientale della capitale britannica, precisamente a Ravenscroft Close.

L'ispettore capo Gary Holmes, titolare delle indagini, ha spiegato che “nonostante l'arresto l'inchiesta è ancora agli inizi” e chiede a eventuali testimoni o a chi avesse informazioni di contattare la polizia. Oggi, come previsto, nell'obitorio di East Ham si svolgerà l'autopsia sul corpo. Nella giornata di ieri i genitori del 23enne sono arrivati a Londra insieme alla sorella.

Il nuorese Pietro Sanna, figlio di una famiglia di imprenditori molto noti che opera nel settore turistico in Sardegna, viveva a Londra da due anni. Si era trasferito nel Regno Unito, seguendo l'esempio del fratello maggiore Giomaria, per fare un'esperienza di vita all'estero e per migliorare il suo inglese. Dopo una prima esperienza professionale precaria, era stato assunto in un grande magazzino. A luglio sarebbe dovuto tornare in Sardegna per le vacanze.