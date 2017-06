Compie oggi 50 anni Nicole Kidman, una delle attrice più iconiche e versatili dagli anni Novanta a oggi. Nata a Honolulu, nelle Hawaii, da genitori australiani il 20 giugno 1967, sin da bambina sognava di fare questo mestiere. E i risultati in oltre 25 anni di carriera parlano per lei: ha vinto un premio Oscar come miglior attrice per The Hours, tre Golden Globe, un Bafta, un Orso d'argento, due Satellite awards e un Afi Award.



Dopo diversi ruoli interpretati da giovanissima, la svolta arriva nel 1990, a 23 anni, con Giorni di tuono, in cui è una giovane neurochirurga innamorata di un pilota, il futuro marito Tom Cruise. Da lì in poi sarà un'escalation: Billy Bathgate - A scuola di gangster (1991), Cuori ribelli (1992), Ritratto di signora (1996) e Eyes Wide Shut (1999). Nel 1996 il primo Golden Globe per il film noir Da morire, mentre nel 2002 arriva il secondo, oltre alla nomination all'Oscar, per il successo planetario Moulin Rouge!.



È il ruolo di Virginia Woolf in The Hours (2002) che le vale l'Oscar alla miglior attrice, il Bafta, il Golden Globe e l'Orso d'argento per la migliore attrice al Festival di Berlino. Ha ricevuto la sua terza e quarta nomination agli Oscar nella sezione miglior attrice per Rabbit Hole nel 2011, e nella sezione miglior attrice non protagonista per Lion - La strada verso casa nel 2017. Nel 2017 è nel cast del film The Beguiled (L'inganno), che in Italia uscirà a settembre.



Ambasciatrice di buona volontà per l’Unicef dal 1994 e per Unifem dal 2006, Nicole Kidman, sostenitrice del Partito Democratico americano, si è sposata due volte, la prima con Tom Cruise e la seconda con il cantante country Keith Urban. Ha quattro figli: Isabella e Connor, adottati con Cruise, Sunday Rose e Faith Margaret (nata da una madre surrogata) con Urban.