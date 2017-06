L'Ingv ha registrato un terremoto che non c'è stato

Questa mattina è stata segnalata sul sito ufficiale dell'Ingv, il Centro Nazionale Terremoti, una falsa scossa di magnitudo 5,1 con epicentro in provincia di Macerata. L'errore è stato causato dalla sovrapposizione di due terremoti diversi, ma avvenuti quasi simultaneamente, e riportati sul sito dell'Ingv per un malfunzionamento del sistema. L'istituto ha associato una scossa molto lieve nel maceratese, di magnitudo 1,6, e un'altra nelle Filippine di magnitudo 5,1. Il movimento tellurico è stato pubblicato sul sito dell'Ingv, che si è scusato per quanto è accaduto.