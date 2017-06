Italia-Inghilterra 1-3: azzurri fuori dal Mondiale Under 20

Finisce in semifinale il sogno dell'Italia al Mondiale Under 20. Oggi pomeriggio i baby-azzurri di Evani hanno perso 3-1 contro l'Inghilterra, che nella finale di domenica 11 giugno affronterà il Venezuela, vittorioso soltanto ai rigori contro l'Uruguay. Eppure l'Italia aveva chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol del neo-juventino Orsolini dopo appena due minuti.





Nella ripresa si rivela decisivo l'ingresso di Sheyi Ojo, ala 20enne del Liverpool. È dal suo piede, sull'out di destra, che partono i cross da cui nascono i gol di Solanke al 66' e di Lookman al 77'. All'88' segna ancora Solanke, che sfrutta un errore grossolano del portiere azzurro Zaccagno. Alla fine la vittoria degli inglesi è nettamente meritata.



Per l'Italia, che all'inizio del torneo non partiva certo con i favori del pronostico, l'avventura in Corea del Sud non è ancora terminata: fra tre giorni disputerà la finale per il terzo e quarto posto contro l'Uruguay.