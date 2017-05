Ieri sera allo stadio Renato Curi si è giocato il ritorno della seconda semifinale play-off di Serie B tra Perugia e Benevento. L'1-1 ha permesso ai campani di qualificarsi per la finale in virtù della vittoria per 1-0 nella gara di andata. Per decidere chi raggiungerà Spal e Verona in Serie A, appuntamento domenica 4 giugno al Sandro Cabassi di Carpi (che ha avuto la meglio sul Frosinone), ritorno quattro giorni più tardi, giovedì 8 giugno, al Vigorito. In caso di parità di punteggio e gol dopo i 180 minuti, niente tempi supplementari ma passa la meglio classificata, cioè il Benevento, quinto in campionato (settimo il Carpi).





Quella di ieri sera è stata la classica partita tirata, nella quale il Benevento, che aveva a disposizione due risultati su tre, ha cercato più che altro di mantenere gli equilibri senza scoprirsi. Solo nel secondo tempo il Perugia ha forzato i ritmi creando qualche difficoltà agli avversari, passati in vantaggio all'81' con Puscas sugli sviluppi di un calcio d'angolo, prima del pareggio al 91' di Nicastro.